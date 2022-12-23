Повітряні сили сьогодні збили два російські безпілотники на східному напрямку

Повітряні сили України в п’ятницю, 23 грудня, знищили два ворожі безпілотники на східному напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Сьогодні збито Повітряними силами на східному напрямку два БПЛА, вранці та в обід. Попередньо це "Орлан-10". Противник не припиняє проводити повітряну розвідку із допомогою безпілотників. Це небезпечно в плані збору інформації в реальному режимі часу", - йдеться в повідомленні.

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