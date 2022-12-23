Лукашенко їде з візитом до РФ

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, 23 грудня поїде в Росію з робочим візитом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Повідомляється, що Лукашенко відвидає підмосковний "Звездный городок", де зараз проходить відбір кандидатів на політ в космос від Білорусі.

Також білоруський диктатор прийме участь у неформальній зустрічі керівників держав-учасників СНГ, яка відбудеться 26-27 грудня в Санкт-Петербурзі.

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Нагадуємо, 19 грудня президент РФ Володимир Путін відвідував Білорусь.