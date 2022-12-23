Новини

Лукашенко їде з візитом до РФ

8 17747
Лукашенко їде з візитом до РФ
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, 23 грудня поїде в Росію з робочим візитом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Повідомляється, що Лукашенко відвидає підмосковний "Звездный городок", де зараз проходить відбір кандидатів на політ в космос від Білорусі.

Також білоруський диктатор прийме участь у неформальній зустрічі керівників держав-учасників СНГ, яка відбудеться 26-27 грудня в Санкт-Петербурзі.

Також дивіться: Ми з Путіним співагресори, найтоксичніші люди на планеті, - Лукашенко. ВIДЕО

Нагадуємо, 19 грудня президент РФ Володимир Путін відвідував Білорусь.

Топ коментарі

  • Роман с камнем
  • Дід Василь
    Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Два терористи будуть їздити один до одного в нірку. Хоча яка там білорусь, це окремий регіон росії. І слуга їде на поклон до свого повелителя.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини