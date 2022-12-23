Затверджено список військових, які навчатимуться роботі із ППО Patriot, - Повітряні сили

Командувач Повітряних сил ЗСУ затвердив список військових, які навчатимуться роботі з ППО Patriot в одній з країн НАТО.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Командувач Повітряними силами затвердив перелік людей, які вже можуть бути спрямовані на це навчання, як це було з Iris-Т і NASAMS, коли через кілька тижнів наші фахівці навчилися вміло оперувати цими комплексами", - зазначив він.

За словами Ігната, навчання управлінню системами ППО Patriot може зайняти трохи довше часу, тому що це інша техніка, потужніша і далекобійніша.

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