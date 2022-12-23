Створення економічного "Рамштайну" перебуває на фінальній стадії, - заступник директора МВФ Рашкован

Створення формату економічного "Рамштайна" перебуває на завершальній стадії координації цього процесу.

Таку оцінку висловив в інтерв’ю Укрінформу заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, передає Цензор.НЕТ.

"Ідея економічного "Рамштайна" фактично спрямована на три цілі",- зауважив представник керівництва Фонду.

По-перше, за його словами, йдеться про забезпечення економічної допомоги Україні у наступному році, "тобто це бюджетна підтримка, якою ми займалися цього року". По-друге, це координація економічних політик, у тому числі тих, якими займається МВФ. І, по-третє, планування післявоєнної реконструкції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Росія втратила європейський ринок газу - назавжди",- заступник директора МВФ Рашкован

"Зараз ми знаходимося на фінальній стадії координації цього процесу, але те, що ми пройшли цей шлях від липня до грудня так швидко, і українська пропозиція залишилася в центрі ідеї, демонструє також силу і стійкість наших інституцій та спроможність України відстоювати свою позицію", - зауважив Рашкован.

Він зазначив, що зараз продовжуються дискусії в питанні, де розміщуватиметься секретаріат. Україна вважає, що це має бути в Києві. Але також повинна бути представлена його частина в Євросоюзі, у Брюсселі.