Світовий банк дає Україні 100 млн позики на охорону психічного здоров’я

Міністерство охорони здоров’я України та Світовий банк підписали угоду про позику у розмірі 100 млн євро. Їх спрямують проєкт "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (НЕАL).

Про це повідомили в МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Аруп Банерджі підписали угоду про позику у розмірі 100 млн євро та угоду про безповоротний грант 10 млн доларів США від Глобального фінансового фонду. Ці кошти забезпечать початкове фінансування проєкту, загальна вартість якого становитиме 500 мільйонів доларів США", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, проєкт включатиме заходи із задоволення нових та невідкладних потреб у сфері охорони психічного здоров’я та реабілітації. Зокрема, будуть профінансовані заходи, спрямовані на впровадження ефективних послуг з реабілітації та послуг у сфері психічного здоров’я'.

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У рамках проєкту передбачено придбання необхідного обладнання для реабілітації та транспортних засобів для мобільних мультидисциплінарних команд з психічного здоров'я; проведення відновлювальних робіт у закладах, що надають послуги у сфері охорони психічного здоров'я та реабілітації; навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я на первинному та спеціалізованому рівнях.

Крім того, у плані проєкту HEAL передбачено заходи з відновлення та підтримки закладів первинної медичної допомоги та лікарень. Насамперед йдеться про відновлення пошкоджених та зруйнованих будівель і споруд медичних закладів.

Також важливим напрямом проєкту є підтримка цифровізації та інновацій у медичній сфері.

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У МОЗ повідомляють, що за підтримки Світового банку продовжується реалізація двох великих проєктів у сфері охорони здоров’я. Зокрема, це проєкти "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" та "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". Загальний обсяг позики Світового банку на ці проєкти становить 681,1 млн доларів.