Швейцарія відправила Україні 80 обігрівачів і генераторів

Федеральна рада Швейцарії повідомила про відправку Україні 80 обігрівачів і генераторів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

Як зазначається, цілеспрямовані та неодноразові обстріли енергетичної інфраструктури позбавляють багато домогосподарств електроенергії, води та інших базових послуг, а зима лише погіршує становище українців.

"Після поставки тридцяти генераторів минулого тижня, Швейцарія зараз відправляє в Україну сорок обігрівачів і стільки ж генераторів. Дирекція розвитку та співробітництва Федерального департаменту закордонних справ (FDFA) придбала обладнання у Швейцарії та організувала його транспортування. Обладнання буде передано українській службі цивільного захисту", - йдеться в повідомленні.

Обладнання можна буде використовувати в наметах або у великих приміщеннях, куди мешканці зможуть прийти погрітися.

Федеральна рада Швейцарії також розглядає питання про відправку додаткової допомоги.

Швейцарська влада нагадала, що поставки є частиною більш широкого плану дій, спрямованих на допомогу українському населенню впоратися з зимою. Офіційно оголошений президентом Конфедерації Ігнаціо Кассісом на Паризькій конференції 13 грудня, цей план передбачає фінансування проєктів з швидкого відновлення енергетичної інфраструктури та житла в Україні.

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