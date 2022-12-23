ЗСУ тиснуть на ворожі війська і застосовують смартоборону на бахмутському напрямку, - Череватий

На Луганському напрямку армія РФ постійно перебуває під тиском Сил оборони України.

Про це сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Череватого, Луганський напрямок є третім за ступенем тяжкості та інтенсивності боїв після Бахмута й Авдіївки. Так звані "кадировці", які зазвичай виконують жандармські функції, не рвуться у передові загони, і в Луганську область Росія перекидає нові підрозділи, поповнені мобілізованими, та намагається побудувати лінії оборони.

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"Проте всі їхні намагання контратакувати ми припиняємо жорсткою відповіддю. Як правило, потужними ударами артилерії реактивних систем залпового вогню, а за потреби - контратаками. Щодоби по них працюють наші ракетні війська, артилерія, намагаючись постійно знищувати їхні польові склади. От і цієї доби було знищено 2 польові склади боєприпасів. Знищуємо командні пункти, скупчення ворога. Тому ворог постійно під нашим тиском", - наголосив речник Східного угруповання ЗСУ.

За його словами, найгарячішою ділянкою фронту залишається Бахмут. Тільки протягом останньої доби на Бахмутському напрямку зафіксовано 266 ворожих обстрілів з усіх видів артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, відбулося понад 15 бойових зіткнень. Загарбники втратили понад 100 людей убитими та близько 200-от пораненими.

"Найчастіше вони просто бездумно кидають у бій людей, втрачаючи живу силу, бойову техніку, натомість здобуток мають у декілька десятків метрів. У нас ведеться там (на Донеччині - ред.) мобільна оборона, так звана смартоборона (тобто розумна оборона).., щоб завдавати максимальних збитків, але мінімізувати свої втрати і не допустити ... системного прориву ворога", - сказав Череватий.

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За його словами, на Бахмутському напрямку фронт гнучкий. "Тут мається на увазі те, що коли така динаміка боїв, іноді розумніше деяким підрозділам відійти, перегрупуватися, щоб потім була можливість вести бойові дії. А не так, як у росіян", - зауважив речник Східного угруповання ЗСУ.