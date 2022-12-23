Навчання українських військових на системах Patriot будуть максимально швидкими, - Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що навчання українських військових працювати з системою протиракетної оборони Patriot буде проведено швидко і максимально ефективно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не можу розкривати багато речей... Навчання буде здійснено в максимально ефективний спосіб і так, щоб це було швидко", - запевнила дипломат.

Коментуючи підсумки візиту до США Зеленського, вона наголосила, що цей візит можна назвати "не просто позитивним, а реально проривним".

"Ми вже бачимо конкретні результати. Буквально в день візиту і на наступний день, коли ми поверталися додому, було ухвалено цілу низку законопроєктів, стосовно деяких з них не було гарантії, що вони будуть ухвалені... Ми бачимо рішення по зброї, які вже оголошені, нові спроможності, Patriot, ще ряд нових спроможностей, виділення яких не розшифровується, але які, я сподіваюсь, ми скоро побачимо на полі бою", - додала Маркарова.

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