Більшість поляків підтримує надання зброї Україні, - опитування

77,5% громадян Польщі підтримує подальше надання Варшавою військової техніки та озброєння для ЗСУ. Проти цього виступає 18,3% респондентів, а 4,2% утрималися.

Про це йдеться в опитуванні, проведеному у грудні в Польщі центром IBRiS для видання Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, найбільше прихильників подальшої передачі Польщею зброї України є серед виборців правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) – 97%, серед інших партій рівень підтримки сягає 88%.

Найбільше противників надання Україні військової допомоги є серед виборців націоналістичної, євроскептичної "Конфедерації" – 27%.

Найбільше прихильників передачі Україні озброєння є серед осіб старшого віку (понад 60 років), жителів невеликих міст і сіл.

Як підкреслює видання, на сьогодні Польща займає четверте місце серед країн, які передали найбільше озброєння Україні: США (близько 23 млрд $), Велика Британія (понад 4 млрд $), Німеччина (більше 2,3 млрд $), Польща - понад 2 млрд $.

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