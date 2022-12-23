Більшість поляків підтримує надання зброї Україні, - опитування
Про це йдеться в опитуванні, проведеному у грудні в Польщі центром IBRiS для видання Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, найбільше прихильників подальшої передачі Польщею зброї України є серед виборців правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) – 97%, серед інших партій рівень підтримки сягає 88%.
Найбільше противників надання Україні військової допомоги є серед виборців націоналістичної, євроскептичної "Конфедерації" – 27%.
Найбільше прихильників передачі Україні озброєння є серед осіб старшого віку (понад 60 років), жителів невеликих міст і сіл.
Як підкреслює видання, на сьогодні Польща займає четверте місце серед країн, які передали найбільше озброєння Україні: США (близько 23 млрд $), Велика Британія (понад 4 млрд $), Німеччина (більше 2,3 млрд $), Польща - понад 2 млрд $.