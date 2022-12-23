Зеленський не виключає наступних закордонних візитів: "Якщо можуть бути визначальні кроки для прискорення нашої перемоги"

Президент Володимир Зеленський заявив, що здійснюватиме закордонні візити лише у разі їх надважливого стратегічного наповнення, результативності для Сил оборони і прискорення перемоги.

Про це він сказав під час виступу на Конференції послів України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я закликаю вас розглядати цей візит (до США) як дуже важливий орієнтир... У мене немає можливості здійснювати закордонні візити, просто немає можливості, немає часу, так, як це робилося раніше в інших умовах. У мене є можливості здійснювати таку роботу в інших форматах, і ви це бачили, мені здається достатньо ефективно це було цьогоріч. Але якщо якийсь візит потенційно матиме таке ж значуще важливе стратегічне наповнення, як мій візит зараз до США, якщо від результатів візиту будуть абсолютно прямо залежати наші Збройні сили, усі наші Сили оборони, якщо той чи інший наш партнер готовий брати на себе лідерство в реалізації пунктів української формули миру, якщо можуть бути визначальні кроки для прискорення нашої перемоги, то, як виняток із загальної практики воєнного часу, можуть бути мої переговори і контакти на особистому рівні", - підкреслив Зеленський.

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Глава держави наголосив, що кожен посол має знати, який результат потенційно зможе дати на своєму напрямку перебування.

Президент нагадав, що напередодні здійснив свій перший із 24 лютого закордонний візит, який відбувся до ключового союзника України - США.

Він розповів, що це був результативний візит, у ході якого є рішення щодо посилення української ППО, американський Конгрес працює над потужним фінансовим пакетом, а також, за його словами, є "суттєві стратегічні домовленості зі США на найближчі місяці, які однозначно посилять можливості наших Сил оборони на ключових напрямках".