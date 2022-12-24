Зеленський відзначив нагородами 276 захисників України, з них 51 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 276 військовослужбовців, з них 51 - посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Згідно указів президента, за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі військових нагороджено орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність", а також медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

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