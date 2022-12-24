Держприкордонслужба не фіксує рух ворожої техніки у Білорусі поряд з Україною

Сили оборони України тримають на контролі кордон із Білоруссю, переміщення російської та білоруської військової техніки безпосередньо поряд з кордоном не зафіксовано.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою Україною, нашими силами оборони, в тому числі Державної прикордонної служби. Поряд кордону безпосередньо ми не фіксуємо якогось переміщення техніки військової чи то Російської Федерації, чи то збройних сил республіки Білорусь, адже нещодавно вони здійснювали перевірку боєготовності підрозділів. Натомість звісно, що ми маємо залишатися пильними", - сказав він.

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Демченко додав, що Білорусь і Росія постійно нагнітають ситуацію на напрямку українсько-білоруського кордону, щоб сили оборони України тримали тут необхідну для відсічі подальшим спробам агресії кількість сил і засобів, і не відводили їх на інші напрямки, де ведуться повномасштабні бойові дії.

Крім того, Демченко зауважив, що переміщення техніки вглиб території Білорусі постійно відбувається, йдеться про техніку підрозділів Білорусі і РФ.

"Натомість ті підрозділи збройних сил республіки Білорусь, які і до цього посилювали кордон з Україною, не відмічаємо збільшення їхньої кількості чи змін в характері їхніх дій", - додав речник.

Демченко нагадав, що Білорусь підтримує Росію у війні проти України, надаючи територію, повітряний простір, інфраструктуру, відбуваються спільні навчання та підготовка збройних сил Росії.

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Також Демченко запевнив, що сили оборони готові до будь-якого розвитку ситуації.