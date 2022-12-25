Новини

Повітряні сили ЗСУ зафіксували проліт Санти над Україною. КАРТА

17 98019
Повітряні сили ЗСУ зафіксували проліт Санти над Україною. КАРТА
Повітряні сили ЗСУ напередодні Різдва за григоріанським календарем повідомили, що зафіксували Санта Клауса в повітряному просторі України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряні сили вітають Santa1 у повітряному просторі України та гарантують безпечний політ!", - йдеться у дописі.

Повітряні сили ЗСУ зафіксували проліт Санти над Україною 01

Напередодні Різдва проєкт Flightradar24, що дозволяє в режимі реального часу спостерігати за літаками в усьому світі, "відстежує" пересування об'єкта Santa1. Повітряні Сили ЗСУ опублікувало скріншот мапи, на якому над Україною зображено Санту на оленях.

Також читайте: Через "Дію" можна проголосувати за святкування Різдва 25 грудня чи 7 січня

Топ коментарі

  • Myko
    У Санкт-Петербурзі передчасно, трагічно обірвалося життя гендиректора компанії, яка виробляла підводні човни-носії для Калібрів.

    https://ua.korrespondent.net/ukraine/4547216-u-rf-pomer-hendyrektor-kompanii-vyrobnyka-raketonosiiv
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    надіюсь обєкт санта 1 привезе мішок бавовни на білоруські аеродроми...
  • Sophia-Maria Duglass
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини