За час війни рівень злочинності в Україні впав на 12%, - Нацполіція

За десять місяців повномасштабної війни Національна поліція зареєструвала на 12% менше злочинів порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це повідомив голова НПУ Ігор Клименко у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Нацполіції зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення поліція отримала та опрацювала майже 6,6 мільйона звернень від громадян.

"Національна поліція України за 10 місяців повномасштабної війни зареєструвала близько 261 тисячі злочинів. Це на 12% менше порівняно з минулим роком. Стосовно майже 126 тисяч кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозри", – поінформував Клименко.

Він також уточнив, що поліція задокументувала близько 66 тисяч майнових злочинів, серед яких майже 64 тисячі крадіжок. За словами Клименка, встановлено понад 15,4 тисячі підозрюваних.

Крім того, Національна поліція за 10 місяців зареєструвала 97 тисяч ДТП. "Поменшало на 17% смертей на дорогах – 2438 осіб загинули внаслідок автопригод", – додав Клименко. Загалом, за його словами, кількість автопригод упала в 1,8 раза порівняно з минулим роком.

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