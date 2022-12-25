Минулої доби окупанти завдали 87 ударів по прикордонню Сумщини, суттєво пошкоджено об’єкти інфраструктури

У суботу росіяни завдали 87 ударів по прикордонню Сумщини, у двох громадах суттєво пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.