Росіяни завозять силовиків на окупований південь, - Центр національного спротиву

На окуповані південні території України росіяни звозять своїх силовиків, щоб контролювати ситуацію.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти не можуть приборкати захоплені землі й продовжують звозити туди своїх силовиків.

Підпілля продовжує діяти попри збільшення кількості репресивних заходів окупантами.

Зокрема 23 грудня пошкодили російські агітаційні білборди у тимчасово окупованому Мелітополі", - йдеться вповідомленні.

За даними ЦНС, лише до Бердянська завезли "500 поліцаїв з РФ".

У центрі нагадують, що саме в цьому місті останнім часом збільшилися випадки поширення української символіки та листівок для окупантів.

Також нещодавно у Бердянську підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де розквартировані мобілізаційні підрозділи ворога.