Війська РФ сповільнили наступ під Бахмутом, - ISW

Швидкість просування російських військ у районі Бахмута сповільнилася останніми днями. Військори з РФ визнали, що ЗСУ відтіснили частини угруповання "Вагнера" на позиції, які вони обіймали кілька днів тому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики підрахували, що у листопаді та грудні російські війська зробили менше загальних наступів у районі Бахмута порівняно з жовтнем.

Російським силам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу, вважають експерти.

Росіяни нині не мають необхідного запасу артилерійських боєприпасів підтримки великомасштабних наступальних операцій.

Повідомлення про важкі втрати найманців "Вагнера" в районі Бахмута останніми тижнями також, ймовірно, вплинули на нинішні оперативні можливості російських сил у цьому районі, пишуть аналітики.

Нестача особового складу та боєприпасів російської армії, ймовірно, не дозволить їй підтримувати нинішній високий темп наступальних операцій у районі Бахмута у найближчій перспективі. Російські війська раніше виділяли значні ресурси для захоплення Сєверодонецька та Лисичанська навесні та влітку 2022 року. Кульмінацією російських військ стало захоплення Лисичанська на початку липня, але вони не змогли захопити сусідній Сіверськ та Слов'янськ.

Зацикленість російських військових на проведенні кампанії з великим виснаженням для досягнення тактичних цілей із захоплення Сєверодонецька та Лисичанська зрештою підірвала здатність російських збройних сил досягти своєї більшої оперативної мети — оточити українські сили вздовж траси E40 і зрештою вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Дорогий наступ Росії на Бахмут також може підірвати її здатність переслідувати довгострокові цілі на Донбасі, зазначають в ISW.

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