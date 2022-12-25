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ОАЕ передадуть Україні 2500 побутових генераторів

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ОАЕ передадуть Україні 2500 побутових генераторів
Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) передадуть 2500 побутових генераторів цивільному населенню України.

Про це повідомило офіційне інформаційне агентство Об'єднаних Арабських Еміратів WAM, передає Цензор.НЕТ.

"Ці генератори допоможуть цивільному населенню частково забезпечити себе електроенергією, що полегшить складні умови життя постраждалих від кризи сімей", - йдеться в повідомленні.

Ідеться про 2500 побутових генераторів потужністю від 3,5 до 8 кіловат.

Приблизно 1200 побутових генераторів доставили у Варшаву 24 грудня, а решту генераторів країна передасть у січні.

Емірати надають генератори в межах гуманітарної допомоги на суму 100 мільйонів доларів США, яку ОАЕ виділили для України.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    А у декого генератор крутитимуть 2 раба. Без шума и пьіли.
  • Dimon 520648b0
    Генератори це дуже добре, головне щоб вони потрапили тим кому вони потрібні.
    А не спикулянтам!!!
  • Микола Шафран 6f45bcef
    лапоть. думай кому гавкаеш щеня..вім довольний вийми з рота те що тобі всунули туда
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