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"Пункти незламності" можуть з’явитися у храмах на Київщині, - Кулеба

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"Пункти незламності" можуть з’явитися у храмах на Київщині, - Кулеба
Голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба напередодні різдвяних свят зустрівся з очільником ПЦУ митрополитом Епіфанієм.

Про це повідомив Кулеба у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні різдвяних свят мав честь зустрітися із Предстоятелем Православної Церкви України, Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм.

Обговорили ситуацію в Київській області, міжконфесійні взаємовідносини та гуманітарні проєкти для жителів області. Одним із таких є Пункти Незламності, що будуть створені на базі храмів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж тижня "Пунктами незламності" скористалися понад 62 тис. громадян, - ОП

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Топ коментарі

  • Onufri Zagloba
    Без всяких зелених "пунктіків" храми УГКЦ і ПЦУ вже місяць як облаштовують місця прихистку, обладнані всім необхідним.
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    вони там, в храмах, соборах ПЦУ, УГКЦ завжди були, ще з часів початку Майдану (з осені 2013 року) ... навіщо зе-влада до того примазуєтьсмя і пхає своє вонюче рило, не зрозуміло !!!
  • jklpqrs
    Не забудьте табличку нацепить, чтобы народ понимал, что он не в церкви. А то перепутают не дай Б-г
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