"Пункти незламності" можуть з’явитися у храмах на Київщині, - Кулеба

Голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба напередодні різдвяних свят зустрівся з очільником ПЦУ митрополитом Епіфанієм.

Про це повідомив Кулеба у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні різдвяних свят мав честь зустрітися із Предстоятелем Православної Церкви України, Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм.

Обговорили ситуацію в Київській області, міжконфесійні взаємовідносини та гуманітарні проєкти для жителів області. Одним із таких є Пункти Незламності, що будуть створені на базі храмів", - йдеться в повідомленні.

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