У РФ створюють інформаційні умови для вилучення в олігархів ресурсів на фінансування війни, - ISW
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики пишуть, що фінансист ПВК "Вагнера" Євген Пригожин був присутній на похороні найманця в Санкт-Петербурзі 24 грудня, де він заявив, що Росії необхідно конфіскувати розкішні речі і житло в еліт, які ігнорують або не підтримують війну через страх втратити привілейований спосіб життя.
Пригожин додав, що ці багаті люди підтримують концепцію, згідно з якою "західні куратори" домінують у Росії, та порівняв сьогоднішню олігархію з Росією 1990-х років.
На думку аналітиків, Пригожин розпалив скандал у зв'язку з похороном найманця, щоб просунути свої політичні цілі, такі як легалізація "Вагнера". Його заяви про перерозподіл багатства на похороні отримали значний відгук у російському інтернеті.
Пов'язані з "Вагнер" ресурси широко підтримали критику російських офіційних осіб. Пригожин може використовувати такі популістські пропозиції, щоб підняти свій авторитет у суспільстві чи вплинути на повернення більш жорстких заходів націоналізації.
Президент РФ Володимир Путін також побічно "атакував" російських олігархів. Путін заявив, що хоча переважна більшість російських бізнесменів є патріотами, є і ті, хто не поділяє його настроїв.
Путін "націоналізував" великий бізнес на початку 2000-х, щоб зміцнити свою авторитарну клептократію, нагадують ISW.