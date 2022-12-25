Новини • Агресія Росії проти України, Війна

У РФ створюють інформаційні умови для вилучення в олігархів ресурсів на фінансування війни, - ISW

8 67542
У РФ створюють інформаційні умови для вилучення в олігархів ресурсів на фінансування війни, - ISW
Російські силовики можуть створювати інформаційні умови виправдання націоналізації ресурсів олігархів на фінансування військових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що фінансист ПВК "Вагнера" Євген Пригожин був присутній на похороні найманця в Санкт-Петербурзі 24 грудня, де він заявив, що Росії необхідно конфіскувати розкішні речі і житло в еліт, які ігнорують або не підтримують війну через страх втратити привілейований спосіб життя.

Пригожин додав, що ці багаті люди підтримують концепцію, згідно з якою "західні куратори" домінують у Росії, та порівняв сьогоднішню олігархію з Росією 1990-х років.

На думку аналітиків, Пригожин розпалив скандал у зв'язку з похороном найманця, щоб просунути свої політичні цілі, такі як легалізація "Вагнера". Його заяви про перерозподіл багатства на похороні отримали значний відгук у російському інтернеті.

Пов'язані з "Вагнер" ресурси широко підтримали критику російських офіційних осіб. Пригожин може використовувати такі популістські пропозиції, щоб підняти свій авторитет у суспільстві чи вплинути на повернення більш жорстких заходів націоналізації.

Президент РФ Володимир Путін також побічно "атакував" російських олігархів. Путін заявив, що хоча переважна більшість російських бізнесменів є патріотами, є і ті, хто не поділяє його настроїв.

Путін "націоналізував" великий бізнес на початку 2000-х, щоб зміцнити свою авторитарну клептократію, нагадують ISW.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин та Суровікін створили союз проти Шойгу. Тому "вагнерівці" так хочуть захопити Бахмут, - Буданов

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Правильно! Давай, Пригожин! Бандотва під назвою "більшовики" саме так і робила - "Грабь награбленное!" Швидше "зчепитеся у екстазі безмірної любові один до одного" І буде саме те - бо коли економічна еліта у 1917-му просто здала свої позиції і втекла - бо не знала що з більшовиками треба розбираться не цивілізованими, а бандитськими методами, то ******* "еліта" вийшла саме з такого самого бандитського середовища ТОму "церемониться" не буде Побачимо - хто переможе!
  • Garry Grant
    Что-то этот петушок пригожин чересчур раскудахтался. Не пора ли из него суп сварить?
  • govtva
    Судя по раскладам перед смертью Путина сначала грохнут Пригожина,этот опричник наверняка уже многим поперек дороги стал.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини