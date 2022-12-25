Напередодні Різдва Папа Римський закликав допомагати постраждалим від війни

Папа Римський Франциск у суботу, напередодні Різдва, заявив, явно маючи на увазі війну в Україні, що рівень жадібності та жадоби до влади у світі настільки високий, що дехто хотів би "поглинути навіть своїх сусідів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Папа Франциск вже вдесяте зустрічає свято Різдва Христового як понтифік. Цьогорічна меса в базиліці Святого Петра, місткістю близько семи тисяч осіб, вперше відбулася без суворих антиковідних обмежень. Ще приблизно чотири тисячі людей взяли участь у різдвяній службі, стоячи у доволі теплу ніч на площі Святого Петра.

Як і останні кілька місяців, біль у коліні не дозволяла Папі Франциску стояти тривалий час, тому одному з кардиналів було доручено очолити службу біля вівтаря найбільшої церкви християнського світу.

Свою проповідь Папа Римський побудував навколо теми жадібності та масового споживання, закликаючи людей поглянути за межі споживання, наново відкрити для себе значення Різдва Христового та згадати про тих, хто страждає від війни та бідності.

"Чоловіки і жінки в нашому світі, які прагнуть багатства і влади, пожирають навіть своїх сусідів, своїх братів і сестер. Скільки ми бачили воєн! І в скільки місцях навіть сьогодні нехтують людською гідністю і свободою!", - сказав він.

З того часу, як у лютому Росія вдерлася в Україну, Папа Франциск виступав проти війни майже на кожному публічному заході, засуджуючи те, що він назвав звірствами та неспровокованою агресією.

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