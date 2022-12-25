Уночі військові РФ накрили з важкої артилерії Нікополь
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Окупанти не припиняють обстрілювати Нікопольщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни не припиняють знущань над Нікопольщиною…
Уночі накрили з важкої артилерії сам Нікополь. Минулося без постраждалих.
Представники ДСНС обстежують уражені території - з’ясовують наслідки атаки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах ніч минула без тривог і надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.