У Росії раптово помер гендиректор компанії, яка робила підводні човни для ракет "Калібр"
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У Росії раптово помер гендиректор компанії "Адмиралтейские верфи" з Санкт-Петербурга, яка виробляє човни й підводні човни, серед яких і ракетоносії "Калібрів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російської компанії.
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Зазначається, що Бузаков помер у віці 66 років, а його життя "обірвалося передчасно та трагічно".
Його компанія виробляла "вдосконалені" дизельні підводні човни, які були здатні нести та запускати крилаті ракети "Калібр".
За життя Бузаков говорив, що з підводних човнів, які робила компанія, вели обстріли Сирії.