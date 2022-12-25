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У Росії раптово помер гендиректор компанії, яка робила підводні човни для ракет "Калібр"

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У Росії раптово помер гендиректор компанії, яка робила підводні човни для ракет "Калібр"
У Росії раптово помер гендиректор компанії "Адмиралтейские верфи" з Санкт-Петербурга, яка виробляє човни й підводні човни, серед яких і ракетоносії "Калібрів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російської компанії

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Зазначається, що Бузаков помер у віці 66 років, а його життя "обірвалося передчасно та трагічно".

Його компанія виробляла "вдосконалені" дизельні підводні човни, які були здатні нести та запускати крилаті ракети "Калібр".

За життя Бузаков говорив, що з підводних човнів, які робила компанія, вели обстріли Сирії.

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Топ коментарі

  • govtva
    Каждый сматывается из Орды в меру своих возможностей.
  • Aleksei Pravdin
    23 декабря эта мразь спускала новую подлодку. То ли отметили крепко, то ли не поделился с кураторами за проект...
  • Randall Flag da70119e
    Це була іронія. Один з цих човнів під назвою "москва" зараз несе бойове чергування на дні Чорного моря....
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