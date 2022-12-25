Ялинка в Бучі є сильним символом надії на перемогу над темрявою, - прем’єрка Литви Шимоніте
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Delfi.
"Дорогі, хочу привітати всіх Вас із Різдвом. Це свято надії, віри та спільності, яке народжується в серці кожного з нас, і жодна суєта чи випробування не можуть позбавити нас цього свята", - сказала Шімоніте.
Прем'єрка закликає в цей святковий період плекати вдячність за те, що в нас є.
"Треба щиро вірити, що навіть найтемніші хмари не завадять нам побачити зірку надії, якщо будемо уважно вдивлятися в небо. Для мене суть Різдва найбільше відкривається в Бучі, в Україні, там стоїть ялинка, вогні на якій запалюють серця місцевих мешканців", - сказала Шімоніте, зауваживши, що це сильний символ надії на перемогу перед будь-якою темрявою.
"Давайте зустрінемо Різдво з почуттям любові, віри і співчуття до тих, кому зараз особливо важко. Давайте підтримувати жителів України, чим можемо. Це найкращий подарунок людяності та надії на те, що разом ми можемо розвіяти навіть найчорніші хмари", - сказала прем'єрка.
Шимоніте зауважила, що люди, ділячись з іншими, стають сильнішими, і закликала не забувати у свято про тих, кому зараз важлива допомога.
"Бажаю, щоб у Новому році ми впустили світло надії, яке буде супроводжувати на шляху рішучості, спільності, турботи одне про одного. Будьте здорові, безпечні та щасливі", - побажала прем'єрка Литви.