Новини • Агресія Росії проти України

У Росії затвердили план розвитку так званої "ЛНР" лише на рік

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У Росії затвердили план розвитку так званої "ЛНР" лише на рік
У Росії затвердили план соціально-економічного розвитку так званої "ЛНР" лише на рік. А у Троїцькому перейшли на дистанційну роботу, бо загарбники бояться прильотів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську обласну військову адміністрацію

"Нещодавньою постановою уряду РФ встановлено, що прогнози соціально-економічного розвитку окупованих територій розроблятимуться терміном на один рік. Тобто, не робиться ніяких виключень стосовно моделей середньострокового та довгострокового планування. Знають, що все це скоро скінчиться. Та чи розуміють це колаборанти?", - йдеться в повідомленні. 

Через ймовірні прильоти усі відповідні установи у Троїцькому перевели на дистанційну роботу.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    - Вы к нам надолго?
    - Навсегда!
    - А зачем же вывозите технику, зерно, металл?
    - А мы не знаем - надолго-ли это продлится
  • Евгений Пэ
    Не,это быстрее будет))))
  • Вася Шевченко f77d76ba
    шото знают? ))))
    тоже верят.... в ВСУ !!!
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