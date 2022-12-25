У Росії затвердили план розвитку так званої "ЛНР" лише на рік

У Росії затвердили план соціально-економічного розвитку так званої "ЛНР" лише на рік. А у Троїцькому перейшли на дистанційну роботу, бо загарбники бояться прильотів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську обласну військову адміністрацію

"Нещодавньою постановою уряду РФ встановлено, що прогнози соціально-економічного розвитку окупованих територій розроблятимуться терміном на один рік. Тобто, не робиться ніяких виключень стосовно моделей середньострокового та довгострокового планування. Знають, що все це скоро скінчиться. Та чи розуміють це колаборанти?", - йдеться в повідомленні.

Через ймовірні прильоти усі відповідні установи у Троїцькому перевели на дистанційну роботу.

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