Прикордонники вдарили із мінометів по скупченню окупантів на Донеччині, - ДПСУ
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На Донеччині мінометні підрозділи охоронців кордону нанесли вогневе ураження по позиціях противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, вогнем зі 120-мм мінометів знищено місце укриття російсько-окупаційних військ разом з особовим складом.
"А в Луганській області з мінометів 82-го калібру наші оборонці зірвали напад противника. Влучними пострілами мінометники ліквідували групу ворожої піхоти, яка накопичувалась на рубежі для переходу в атаку", - йдеться у повідомленні.