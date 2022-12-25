Прикордонники вдарили із мінометів по скупченню окупантів на Донеччині, - ДПСУ

На Донеччині мінометні підрозділи охоронців кордону нанесли вогневе ураження по позиціях противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, вогнем зі 120-мм мінометів знищено місце укриття російсько-окупаційних військ разом з особовим складом.

"А в Луганській області з мінометів 82-го калібру наші оборонці зірвали напад противника. Влучними пострілами мінометники ліквідували групу ворожої піхоти, яка накопичувалась на рубежі для переходу в атаку", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Держприкордонслужба не фіксує рух ворожої техніки у Білорусі поряд з Україною