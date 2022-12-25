Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 102 050 осіб, 3011 танків, 1991 артсистема, 6010 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Втрати російських окупантів станом на ранок 25 грудня становлять приблизно 102 050 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.12 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 102 050 (+620) осіб ліквідовано,
танків - 3011 (+5) од,
бойових броньованих машин - 6010 (+16) од,
артилерійських систем - 1991 (+3) од,
РСЗВ - 418 (+0) од,
засоби ППО - 212 (+0) од,
літаків - 283 (+0) од,
гелікоптерів - 267 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1706 (+0),
крилаті ракети - 653 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4635 (+8) од,
спеціальна техніка - 178 (+0).
Крім того, зазначається, що дані уточнюються.