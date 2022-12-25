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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 102 050 осіб, 3011 танків, 1991 артсистема, 6010 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Втрати російських окупантів станом на ранок 25 грудня становлять приблизно 102 050 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 102 050 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 3011 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6010 (+16) од,

артилерійських систем - 1991 (+3) од,

РСЗВ - 418 (+0) од,

засоби ППО - 212 (+0) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1706 (+0),

крилаті ракети - 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4635 (+8) од,

спеціальна техніка - 178 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 101 430 осіб, 3006 танків, 1988 артсистем, 5994 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 102 050 осіб, 3011 танків, 1991 артсистема, 6010 броньованих машин 01

Крім того, зазначається, що дані уточнюються.

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Топ коментарі

  • Urs
    коли воно лежить жопою догори, то якось важко визначити, який паспорт лежав у кишені тієї ноги, яку відірвало.
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Petrov Viktor
    Стволи мають властивість зношуватися, а совок взагалі сконав тихенько , раптово впаде і цей божевільний *********, вони своїми діями тільки пришвидшили це.
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