Новини • Агресія Росії проти України

Росіяни знову обстріляли Вугледар та інші населені пункти Донеччини по всій лінії фронту, - ОВА

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Росіяни знову обстріляли Вугледар та інші населені пункти Донеччини по всій лінії фронту, - ОВА
Вночі та вранці росіяни продовжували стріляти по населених пунктах Донецької області по всій лінії фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка. 

" На Волноваському напрямку знову під обстрілами опинився Вугледар та околиці міста - без жертв.

На Донецькому напрямку також ніхто не постраждав. Уночі тривали обстріли Мар'їнської громади: пошкоджено Максимільянівську міськраду, зафіксовано прильоти по Мар'їнці та Красногорівці. Зранку під вогонь потрапили Орлівка Очеретинської громади та Авдіївка - пошкоджено лікарню", - йдеться в повідомленні. 

На Горлівському напрямку ракетного удару зазнало Предтечине Костянтинівської громади - 1 людина поранена, 4 будинки пошкоджено. У Бахмуті поранено 5 цивільних, пошкоджено 1 будинок.

На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади - цього разу обійшлося без постраждалих.

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Росіяни знову обстріляли Вугледар та інші населені пункти Донеччини по всій лінії фронту, - ОВА 01
Росіяни знову обстріляли Вугледар та інші населені пункти Донеччини по всій лінії фронту, - ОВА 02
Росіяни знову обстріляли Вугледар та інші населені пункти Донеччини по всій лінії фронту, - ОВА 03
Росіяни знову обстріляли Вугледар та інші населені пункти Донеччини по всій лінії фронту, - ОВА 04

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