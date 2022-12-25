Росіяни знову обстріляли Вугледар та інші населені пункти Донеччини по всій лінії фронту, - ОВА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
" На Волноваському напрямку знову під обстрілами опинився Вугледар та околиці міста - без жертв.
На Донецькому напрямку також ніхто не постраждав. Уночі тривали обстріли Мар'їнської громади: пошкоджено Максимільянівську міськраду, зафіксовано прильоти по Мар'їнці та Красногорівці. Зранку під вогонь потрапили Орлівка Очеретинської громади та Авдіївка - пошкоджено лікарню", - йдеться в повідомленні.
На Горлівському напрямку ракетного удару зазнало Предтечине Костянтинівської громади - 1 людина поранена, 4 будинки пошкоджено. У Бахмуті поранено 5 цивільних, пошкоджено 1 будинок.
На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади - цього разу обійшлося без постраждалих.