Російські військові перекидають велику кількість військової техніки через Маріуполь у напрямку Бердянська, - Андрющенко

Росіяни перекидають військову техніку, живу силу з Маріуполя через Мангуш на Бердянськ та Мелітополь. З Росії прибули додаткові підрозділи.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика кількість військової техніки зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш (Маріупольский район) в напрямку Бердянськ/ Мелітополь. Колони доформовувались частково з місця базування в с. Агробаза (знаходились з моменту "негативного наступу" в Херсоні)", - йдеться в повідомленні.

Також рашисти перекинули на Мангуш частину військової техніки, живої сили та тилове забезпечення, що базувалися в с. Урзуф. Їх було включено в склад колон, сформованих в Маріуполі/Агробазі.

"Частина військової сили - жива сила на вантажівках з причепленими пушками малого калібру переміщено з с. Урзуф у бік Бердянська. Також з Росії прибули додаткові підрозділи. Розселення відбулося в районі так званих Кам’янських дач під прикриттям великої кількості цивільних громадян", - додав Андрющенко.

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