Рашисти шукають ненадійних, проводячи телефонні опитування на Луганщині, - ОВА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.
"Замість того, щоб зробити хоч щось корисне, росіяни намагаються дізнатись справжнє ставлення до них й проводять на Луганщині "анонімне" телефонне анкетування. Цікавляться настроями стосовно становища в області, задоволеністю роботи гауляйтерами й іншими проблемами – шукають ненадійних", - йдеться в повідомленні
Водночас, як зазначають в адміністрації, ненадійних росіян вони не помічають.
"У Антрациті бригада гастролерів отримала авансом немаленькі кошти за ремонт місцевих об’єктів та за у п’ять разів меншу суму найняла місцевих чоловіків. У підсумку - перші нічого не робили, другі трохи підзаробили, стан будинків і соцоб’єктів став гіршим, ніж до приїзду росіян", - зазначають в ОВА.