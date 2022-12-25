"Я буду вічно тримати тебе за руку, мій Герою!": зворушливе фото волонтерки Карпенко біля тіла коханого, вбитого у Бахмуті. ФОТО ДНЯ

Соцмережі сколихнув допис волонтерки Алли Карпенко і оприлюднене нею фото із моргу. На світлині дівчина тримає за руку коханого -захисника України, який загинув на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Алли Карпенко.

"Я не вірю у вічну пам‘ять. Я не вірю, що герої не вмирають. Я не вірю в те, що якщо тебе дуже чекають - ти повернешся із того світу. Рано чи пізно про тебе забудуть всі. І я бачила, як вмирають Герої - вони купами, одне на одному, лежали в морзі Дніпра. А якби всі, кого чекали, - повертались, то це було б занадто легко у цьому клятому світі. Як же я тебе чекала. Воістину, не вмирає лише любов. Притуплюється, звичайно, але її так легко не позбутися. Правда ж? Я буду вічно тебе тримати за руку, мій Герою. І навіть якщо ти вже не з нами. Я ж обіцяла", - пише вона.

Євген Базилевський був десантником у 79 ОДШБ, загинув під Бахмутом. Поховали Женю 21 грудня у Києві.

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