Обстріли Херсону - це прояв безсилля та ненависті російських загарбників, - Гуменюк

Обстріли Херсона російськими військами не є їх помстою. Окупанти просто ненавидять всіх, хто живе краще за них, а тому тероризують наших громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Речниця Сил оборони півдня, коментуючи вчорашній обстріл Херсона, зазначила що це не є помстою росіян за ті, чи інші дії українських захисників.

"Я взагалі не вважаю, що кожний обстріл (окупантів, - ред.) є помстою. Це розвиток війни й військові дії, які ворог нам, скажімо, "запропонував" ще з 24 лютого з початку повномасштабного вторгнення. Говорити, що вони конкретно помстилися за влучання по пункту управління, вони не настільки цінують своїх, щоб гатити по наших. Вони просто ненавидять всіх тих, хто живе краще за них", - пояснює Гуменюк.

За її словами, в такий спосіб російські окупанти намагаються довести своєму "цареві", що вони нібито на щось здатні.

"Це прояв їхнього безсилля, тому що не можуть вони зробити те, чого від них жадає їхній "вождь", - підсумувала Гуменюк.

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