На Бахмутському напрямку росіяни несуть величезні втрати, але все одно прагнуть вийти на кордони Луганщини та Донеччини, - Гайдай
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується Бахмута – то це вже більше навіть не просто в стратегічному плані – це вже більш символізм, що дуже любить кремлівський режим. Вони ж або на дати орієнтуються, або хочуть назвати якийсь населений пункт величезною перемогою. Плюс ще "кадирівці" та "вагнерівці" хочуть показати й довести "бункерному діду", що вони на щось спроможні. Але поки що вони просто там втрачають тисячі своїх солдатів", – зазначив Гайдай.
Голова ОВА наголошує, що попри величезні втрати, плани окупаційної армії все ще залишаються чіткими: вони хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Зокрема, їм необхідна хоч якась перемога задля того, аби по російському телебаченню показали "успіхи російської армії замість втрачених міст та територій".