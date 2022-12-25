В основі війни в Україні лежить політика геополітичних опонентів Кремля, спрямована на "розтягування історичної Росії", - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що в основі війни в Україні нібито лежить політика геополітичних опонентів Кремля, спрямована на "розтягування історичної Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Поділяй і владарюй. Ось вони (опоненти. - Ред.) завжди намагалися це зробити, намагаються це зробити і зараз. А наша мета в іншому - в об'єднанні російського народу", - сказав Путін в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін".

Путіну поставили питання, чи не підходить РФ до небезпечної межі. Він заявив, що не вважає її "такою вже небезпечною".

"Я вважаю, що ми діємо у правильному напрямку, ми захищаємо свої національні інтереси, інтереси наших громадян, наших людей. І іншого вибору, окрім захисту наших громадян, у нас просто немає", - сказав глава Кремля.

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