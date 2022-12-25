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Путін про перемовини з Україною: "Готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу про прийнятні розв’язки"

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Путін про перемовини з Україною: "Готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу про прийнятні розв’язки"
Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у нібито небажанні мирних переговорів для припинення війни. Російський диктатор переконує, що Кремль готовий зупинитися на "прийнятних розв’язках".

Про це Путін заявив під час інтерв'ю в програмі "Москва. Кремль. Путин" на "Россия-1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми готові домовлятися з усіма з учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки, але це їхня справа - не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони (Україна. - Ред.)", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В основі війни в Україні лежить політика геополітичних опонентів Кремля, спрямована на "розтягування історичної Росії", - Путін

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Топ коментарі

  • FT FT
    Договариваться с сатаной ето не значит что настанет мир на Земле. Ето значит что придется всем забыть о Боге.
  • Константин Иванов e1b14557
    Мы тебя ***** освободим от навязчивых мыслей💪🔥🇺🇦
  • Алекс Мышкевич
    Не надо!

    Развязок нет.
    Но можем предложить приятную завязку из толстой веревки с мылом
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