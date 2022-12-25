Це був рік солідарності з українцями, - фон дер Ляєн у різдвяному зверненні
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, вітаючи з Різдвом, відзначила солідарність з українцями, яку Європейський Союз проявив у 2022 році.
Про це вона написала в неділю у своєму різдвяному привітанні у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Святкуючи Різдво, згадаймо цей знаменний рік. Рік, коли ми подолали труднощі, безпрецедентну енергетичну кризу і проявили солідарність з українцями, які захищають свою країну. Рік, який розкрив душу і силу Європи. Щасливого Різдва всім", - написала президентка Єврокомісії.