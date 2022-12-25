У Росії пропонують підвищити податки для росіян, які виїхали з країни
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Голова Держдуми В’ячеслав Володін пропонує ввести підвищені податки для тих, хто виїхав з Російської Федерації.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Абсолютно зрозуміло, чому вони втекли. Той, хто усвідомив, що зробив помилку, вже повернувся.
Решта повинні розуміти: переважна частина суспільства не підтримує їхній вчинок - вважає, що вони зрадили свою країну, рідних і близьких. Але до сьогоднішнього дня ті, хто виїхав, не тільки працюють у російських компаніях віддалено, а й користуються всіма пільгами, які вона їм надає відповідно до законодавства нашої країни.
Правильно преференції для тих, хто залишив Російську Федерацію, скасувати й ввести для них підвищену ставку оподаткування", - йдеться в повідомленні.
Володін також зазначив, що вже працює над змінами в законодавстві.