У ВР зареєстровано законопроєкт Шуляк, що передбачає здорожчання будівельних робіт у чинних договорах за рішенням експертної організації, - "Наші гроші"

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 8202 про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" авторства голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк та її семи колег (у тому числі нової голови бюджетного комітету ВР Роксолани Підласої).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Суть законопроєкту: дозволити державним замовникам змінювати істотні умови договорів про закупівлю робіт та послуг з поточного ремонту через шість місяців після укладення самої угоди. А саме дозволити підвищувати ціну будівельних договорів, якщо це підвищення документально підтвердить експертна організація, що має право на проведення експертизи проєкту будівництва відповідно до законодавства.

У пояснювальній записці вказано, що це необхідно для полегшення життя замовникам у ситуації, коли зростають ціни на будівельні матеріали: "За прогнозами Національного банку України, за підсумками 2022 року інфляція перевищить 30%. Так, за повідомленням Державної служби статистики України від 12.10.2022, у вересні 2022 року по відношенню до серпня 2022 року індекс споживчих цін становив 101,9%, за період січень-вересень 2022 року – 121,8%. […] Отже, ціни на матеріали продовжують зростати, але при цьому визначені закупівельним законодавством процедури не надають можливості сторонам договору змінити ціну договору".

"На практиці це означатиме наступне. Укравтодор отримає можливість без жодних обмежень підняти ціну в тендерних контрактах, укладених ще до вторгнення. Не пропадати ж добру, і не доведеться заново тендеритись під носом у міжнародників під час "Великої відбудови".

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А в тих випадках, коли новий тендер все-таки доведеться проводити, то можна буде зробити так. "Зрозуміла" замовнику фірма приходить на торги і абсолютно чесно виграє аукціон у запеклій ціновій зарубі. Справді падає по ціні нижче всіх конкурентів. А потім проходить півроку і приносить довідку від експертної організації, що ціни у її тендерному контракті набагато нижчі від поточного ринку. І знову можна підняти без будь-яких обмежень. Хоч на 20%, хоч на 200%. Бо законопроєкт 8202 не містить жодної стелі", - зазначає видання.

Хоча навіть у пояснювальній записці автори законопроєкту посилаються лише на 22% зростання цін будівельних матеріалів за рік вторгнення. А деякі замовники прямо зараз знаходять можливості ЗМЕНШУВАТИ ціни будматеріалів (наприклад, "Доларові ціни на бетонні плити для "Укргазвидобування" стали менші, ніж до вторгнення").

Єдине, що потрібно для розгону цін по цій схемі – це наявність "зрозумілої" експертної організації. І треба ж такому було трапитись! Тиждень тому Верховна Рада проголосувала за законопроект Олени Шуляк по створенню нових правил гри для експертних організацій. Як повідомлялось, ці правила призведуть до встановлення контролю за будівельним ринком з боку організацій, чиє керівництво має спільні патенти на атестацію експертів разом з нардепом Дмитром Ісаєнком.

Більше того, токсичний законопроект вдалось провести через Верховну Раду саме завдяки підтримці віцепрем’єра з відновлення України Олександра Кубракова. Він разом з Оленою Шуляк до приходу на держслужбу працював у ГО "BRDO". Тому пам’ятає, які слова і аргументи треба говорити перед громадськими організаціями. Та днями використав цей вокабуляр для переконання коаліції "RISE Ukraine" та Офісу президента у відсутності корупційних загроз в законопроєкті Шуляк ( "Як віцепрем’єр Кубраков намагається вберегти містобудівну "реформу" від ветування" та "Forbes дізнався, як Зеленського вмовили не ветувати скандальний закон про містобудівну реформу").

Що робити? Пропонуємо державним замовникам вгамувати свої апетити по розгону кошторисів. Хоча б 50% від ціни первісної угоди як це нині передбачено для додаткових робіт. Бо жадібність занадто очевидно затьмарює мізки.

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Наприклад в законопроєкті 8022 написано, що необхідні зміни треба внести в пункти 9 та 10 частини п’ятої статті 41 закону "Про публічні закупівлі".

Але цих пунктів там банально не існує!

Або ще один приклад. У фразі "яка повинна бути документально підтверджена замовником експертною організацією" між словами "замовник" та "експертною організацією" немає жодних розділових знаків. Так чиєю ж довідкою тоді треба бути прикривати розгон кошторису – експерта чи вистачить папірця від самого замовника?