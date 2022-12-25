Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів і 15 000 комплектів для екстремальних холодів для ЗСУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії Високоповажний Бен Воллес у заяві Парламенту Великої Британії щодо перебігу 300 днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну очікує, що до Різдва буде доставлено ще 10 000 комплектів для холодної погоди. Він також наголосив, що допомога Великої Британії Україні залишатиметься непохитною.
"Ми вже взяли на себе зобов’язання — надати військової допомоги на суму, яка дорівнює або перевищує 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, які ми витратимо цього року. Ми уклали велику угоду, щоб підтримувати поточні постачання артилерійських снарядів і продовжуватимемо оновлення українських запасів ППО та інших ракет. Там, де у нас є обладнання, яке ми можемо подарувати, ми замінимо з наших власних запасів, інше придбаємо разом із нашими союзниками. Сполучені Штати приєдналися до величезного рівня підтримки, у тому числі - члени ЄС. І, зокрема, Польща, Словаччина та країни Балтії", - резюмував Бен Воллес.
У Генштабі ЗСУ подякували за підтримку та допомогу Британії.