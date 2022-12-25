Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону на сході України, - Череватий

На сході України ворог зосередив найбільше збройних формувань, особового складу, техніки, артилерії. Він щодоби використовує ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, танковим вогнем намагається вражати українські позиції, використовує авіацію.

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяInform.

"Російські окупанти намагаються просуватись за трьома основними напрямками: Бахмутському, Авдіївському і зараз спробує проводити контрнаступальні дії на Лиманському. Українські військовослужбовці, під постійним шквалом вогню, проявляючи масовий героїзм, злагодженість, мужність, взаємопідтримку, не дають ворогові прорвати нашу оборону й завдають йому системних втрат. За цю добу лише на Бахмутському напрямку понад 50 окупантів було вбито і близько 80 поранено. Так само й на інших напрямках ворогу не дають прорватись і системно його знищують. Цього ранку, за даними Генштабу, знищено 620 окупантів. Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону", - зазначив Череватий.

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