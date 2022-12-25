Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону на сході України, - Череватий
Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяInform.
"Російські окупанти намагаються просуватись за трьома основними напрямками: Бахмутському, Авдіївському і зараз спробує проводити контрнаступальні дії на Лиманському. Українські військовослужбовці, під постійним шквалом вогню, проявляючи масовий героїзм, злагодженість, мужність, взаємопідтримку, не дають ворогові прорвати нашу оборону й завдають йому системних втрат. За цю добу лише на Бахмутському напрямку понад 50 окупантів було вбито і близько 80 поранено. Так само й на інших напрямках ворогу не дають прорватись і системно його знищують. Цього ранку, за даними Генштабу, знищено 620 окупантів. Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону", - зазначив Череватий.