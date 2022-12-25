Для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії, - Резніков

Російські окупанти розбомбили єдину церкву в селі Киселівка Херсонської області.

Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Єдина церква в селі Киселівка (Херсонська область) була повністю зруйнована російськими обстрілами. IV Гаазька конвенція захищає релігійні споруди під час військових дій, але для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії", - написав він.

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