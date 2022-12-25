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Для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії, - Резніков

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Для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії, - Резніков
Російські окупанти розбомбили єдину церкву в селі Киселівка Херсонської області.

Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Єдина церква в селі Киселівка (Херсонська область) була повністю зруйнована російськими обстрілами. IV Гаазька конвенція захищає релігійні споруди під час військових дій, але для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії", - написав він.

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії, - Резніков

  • Garry Grant
    Відстрілюватися постами в Твіттері не допоможе, рєзніков.
  • Vi Wa
    ты не про Бога и религию думай дятел, а как обеспечить ВСУ. Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів і 15 000 комплектів для екстремальних холодів для ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3389181
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