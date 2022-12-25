Соболевський про масований обстріл Херсона: Вони на 100% знали, що там скупчення людей

Пораненим внаслідок атаки російських військових на Херсон 24 грудня надається необхідна медична допомога. У деяких пацієнтів стан важкий, лікарі борються за їхнє життя.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі телемарафона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щодо Херсона - це був свідомий терористичний акт. Там не було поруч жодної військової цілі, жодного об’єкта критичної інфраструктури, по яких так само вони б’ють. Це був виключно удар по тих локаціях, де вони на 100% знали, що там є скупчення людей", - розповів він.

Так, за його словами, один удар припав поруч з Центральним ринком, другий - поруч з центральним супермаркетом біля площі Свободи на вулиці Ушакова, там, де завжди були люди.

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