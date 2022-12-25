Росія поставить Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на безпілотники

Росія може незабаром поставити Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на дрони-камікадзе Shahed.

Про це повідомляє Israelinfo із посиланням на повідомлення 12-го каналу ізраїльського телебачення, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел ізраїльських ЗМІ, Росія незабаром передасть Ірану багатоцільові винищувачі Су-35. Йдеться про 24 винищувачі, які спочатку були призначені для Єгипту. США переконали Каїр відмовитися від угоди, після чого росіяни почали шукали покупців для літаків.

Після того, як Іран став постачати дрони для російської армії, питання було вирішено. Стверджується, що росіяни вже навчають іранських пілотів керувати новими літаками.

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