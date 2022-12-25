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Росія поставить Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на безпілотники

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Росія поставить Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на безпілотники
Росія може незабаром поставити Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на дрони-камікадзе Shahed.

Про це повідомляє Israelinfo із посиланням на повідомлення 12-го каналу ізраїльського телебачення, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел ізраїльських ЗМІ, Росія незабаром передасть Ірану багатоцільові винищувачі Су-35. Йдеться про 24 винищувачі, які спочатку були призначені для Єгипту. США переконали Каїр відмовитися від угоди, після чого росіяни почали шукали покупців для літаків.

Після того, як Іран став постачати дрони для російської армії, питання було вирішено. Стверджується, що росіяни вже навчають іранських пілотів керувати новими літаками.

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Топ коментарі

  • Evgen Karpenko
    Ну, тепер Все! Євреям, доведеться проситись, назад в Єгипет...
  • Zart Arn
    як там Ізраїль? добре заробив на продажу кацапам дронів?
  • Яр Холодний
    Кацапам будь-що потрібне "масове літаюче засиралово" - бо керованою авіацією вони нічого в Україні зробить не можуть От і пруть "чалматим" Су-35-ті - поки іранці не розшурупали що вони - таке саме "анало-говнєтне" лайно яке прекрасно збивається
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