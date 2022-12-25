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Данілов рекомендує не називати окупантів орками і свинособаками: Це розмиває образ ворога

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Данілов рекомендує не називати окупантів орками і свинособаками: Це розмиває образ ворога
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов закликає українців не розмивати образ ворога, добираючи нові терміни.

Про це він пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів - орк, русня, свинособака… Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити. Пишемо і зразу документуємо для історії: "рускій", "росіянин", "росія" - вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав. Щоб назавжди закарбувалось в український історичній пам’яті, який саме народ несе повноту колективну відповідальність за криваву війну, і щоб нам не забути ніколи всю мерзоту російського "братства", - пише він.

"P.S. Тим більше, орки проти того, щоб їх ставили в один ряд з росіянами) P.S.S. Тим більш образливе таке порівняння для собак і ні в чому не винних свиней, які до того ж, як виявилось, набагато охайніші й чистіші за окупантів", - іронізує секретар РНБО.

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Данілов рекомендує не називати окупантів орками і свинособаками: Це розмиває образ ворога 01

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Топ коментарі

  • Yuri Sotnyk
    Річ у тім що кацапи мають таке ж відношення до Руси- України, як морські свинки до моря. Тому називати цих потвор " русскими" язик не повертається. Русь- це Україна, а кацап- він і в Африці кацап!
  • Анат Ващ
    Все вірно. Вони какцапи.
  • Garry Grant
    Данілову зайнятися більше нічим окрім подібних роздумів? Ніщо і нічого вже не розмиє у відношенні до кацапів на сторіччя.
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