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Масований удар по Херсону: у центрах здачі крові гігантські черги. ФОТОрепортаж

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У Херсоні містяни активно йдуть здавати кров для людей, які зазнали поранення 24 грудня під час масованого удару по місту.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Херсон. Центри здачі крові. Черги людей, щоб стати донорами та врятувати постраждалих внаслідок вчорашнього терору міста. Люди готові весь день стояти в черзі заради порятунку. В цьому і є супер сила українців! Такий Херсон не зламати, навіть російським терором!", - йдеться у повідомленні.

Масований удар по Херсону: у центрах здачі крові гігантські черги 01
Масований удар по Херсону: у центрах здачі крові гігантські черги 02
Масований удар по Херсону: у центрах здачі крові гігантські черги 03
Масований удар по Херсону: у центрах здачі крові гігантські черги 04

Топ коментарі

  • Zart Arn
    Херсон - Україна!
    Дуже шкода що херсонцям довелося і доводиться таке переживати, але їх поведінка варта величезної поваги.
  • Zart Arn
    Хочется вірити що ні опзж ні зелені більше не наберуть в Херсоні нічого
  • Маргарита Маршарита
    Наші дорогі, мужні херсонці. Будьте благословенні та здорові. Ви чините подвиг, як і наші воїни. У вас такий самий дух - дух мудрості Божої, мужності та стійкості у боротьбі зі злом.
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