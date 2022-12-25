Масований удар по Херсону: у центрах здачі крові гігантські черги. ФОТОрепортаж

У Херсоні містяни активно йдуть здавати кров для людей, які зазнали поранення 24 грудня під час масованого удару по місту.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Херсон. Центри здачі крові. Черги людей, щоб стати донорами та врятувати постраждалих внаслідок вчорашнього терору міста. Люди готові весь день стояти в черзі заради порятунку. В цьому і є супер сила українців! Такий Херсон не зламати, навіть російським терором!", - йдеться у повідомленні.







