Папа Римський Франциск на Різдво закликав пам’ятати про українців "у темряві, холоді, далеко від домівок"

Папа Римський Франциск у різдвяному посланні закликав тих, хто має владу, змусити зброю замовкнути і покласти край війні в Україні.

Про це він сказав у традиційному посланні Urbi et Orbi, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Vatican News.

"Нехай же наш погляд наповниться обличчями братів і сестер українців, які переживають це Різдво в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни" - сказав Папа.

Він закликав бути готовими до конкретних жестів солідарності, щоби допомагати тим, хто страждає.

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Також папа попросив бога просвітити "уми тих, хто має владу, щоби змусити замовкнути зброю та негайно покласти край цій безглуздій війні!".

"Наш час відчуває великий голод миру також і в інших регіонах, на інших театрах цієї третьої світової війни" - заявив також Папа Римський.