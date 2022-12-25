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У річку Дністер потрапили нафтопродукти, на Івано-Франківщині допустимі норми перевищено у 200 разів, - ОВА

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У річку Дністер потрапили нафтопродукти, на Івано-Франківщині допустимі норми перевищено у 200 разів, - ОВА
Через потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер на Львівщині у місті Галич Івано-Франківської області виявлено суттєве забруднення Дністра.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 24 грудня, зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер на території Львівської області. Внаслідок цього виявлено забруднення нафтопродуктами Дністра у м. Галич. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимих норм у 200 разів.

Жителі навколишніх населених пунктів проінформовані.

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Станом на сьогодні, на 9.50 ранку, працівники Головного управління ДСНС в області прибули в с. Журавеньки Букачівецької ТГ Івано-Франківського р-ну. Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень.

Ситуація перебуває під контролем відповідних служб, вживаються усі необхідні заходи задля ліквідації даної надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • Irina So 2b51f28f
    Як у річку оте потрапило?
  • Bob Fayn
    ходив на невеличку притоку минулого року,думав пару рибин на юшку впіймати..зловив..почав варити ,чуть не блюнув..хлопці потім сказали що вище по течії "ділки" побудували птахофабрику і весь непотріб зливають у річку. а коли багато зливають то як молоко біла. а річка колись була чиста,купались в ній, ..засрали все що можна.і нікому нема до цього діла. І це не одна така річка.
  • Robert Bodnar
    Та що там рибалка.. рибі триндець і не тільки їй
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