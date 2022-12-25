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На аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталась аварія з російським літаком МіГ-31К, - Беларускі Гаюн

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На аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталась аварія з російським літаком МіГ-31К, - Беларускі Гаюн
25 грудня на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

"Моніторингова група "Білоруські Гаюн" має інформацію, що сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ. Він виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом. Що це, як не чудо на Каляди?", - йдеться в повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Стороннімв Богдан
    Минус кинжал, мину 4 ракети по Україні. Непогано.
  • Ростислав Коваль
    Аби вони їм усі попадали та порозбивалися
  • Стороннімв Богдан
    Вам мед та якби ще й ложками.
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