Міжнародні партнери допоможуть енергосектору України на $1,5 млрд, - Шмигаль

Україна має заявленої допомоги для енергетичної сфери від міжнародних партнерів на суму майже 1,5 млрд дол.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, підбиваючи підсумки тижня, передає Цензор.НЕТ.

"Цього року на підтримку бюджету нам вдалося мобілізувати вже більше 30 млрд доларів від наших союзників. На наступний рік країни G7 мобілізують фінансову допомогу Україні на рівні до 32 млрд доларів. Це 85% від дефіциту бюджету, який ми матимемо у 2023 році. Продовжимо також співпрацю зі Світовим банком, іншими країнами-партнерами й очікуємо на нову велику фінансову програму з МВФ.

За 11 місяців цього року Уряд виділив 245 млрд грн на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і техніки. Наступного року бюджет на такі закупівлі збільшено до 300 млрд грн.

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Майже 13 тисяч студентів будуть переведені з контрактної форми навчання на бюджет. Це діти загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також діти жителів особливо небезпечних територій.

Допомога енергосектору від партнерів набирає оберти. Маємо заявленої підтримки на майже 1,5 млрд доларів. Щодня приїжджає додаткове обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури. Вже прибуло більше 200 вантажів із енергетичним обладнанням. Вистоїмо.

Продовжуємо надавати гранти для створення українцями нових бізнесів. Цього тижня виділили 400 млн грн у межах програми єРобота. Також держава виділить малим і середнім підприємцям 150 млн грн на інвестиційні проєкти у сфері енергозбереження та енергозабезпечення. Нагадуємо, що в межах програми доступних кредитів "5-7-9" підприємці можуть придбати за ставкою від 0% генератори для виробництва електроенергії, сонячні панелі, електронакопичувачі, акумулятори, вітрові генератори.

Працюємо для перемоги! Віримо і допомагаємо ЗСУ!" - розповів Шмигаль.