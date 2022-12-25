Суровікін глобально не відрізняється від інших генералів РФ, - Денисенко
Таку думку висловив виконавчий директор Українського інституту майбутнього, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, коментуючи Укрінформу інформацію від видання The Telegraph про те, що Суровікін є небезпечним противником для українців, передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що The Telegraph явно переоцінює роль суровікіна і його можливості. Він, у принципі, не є нічим кращим або гіршим за абсолютну більшість російських генералів, які пройшли через Сирію. Єдине, що його відрізняє від них усіх - це те, що він двічі керував сирійською кампанією. А там у середньому кожні 7-8 місяців був новий генерал", - сказав він.
На думку Денисенка, не можна сказати, що суровікін інтелектуально або якось інакше глобально відрізняється від усіх інших російських генералів.
"Може, він більш жорсткий, і може, він є людиною, у якої ще менше емпатії, чим у всіх інших. Можливо, цим він і відрізняється (від інших генералів РФ. - Ред.). Але ніяк не військовими даними", - вважає радник глави МВС.